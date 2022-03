Sisters of Mercy of the Holy Cross (from left to right) Sr. Kathy Lange, Sr. John Marie Simien, Sr. Linda Songy, Sr. Dolores Hrdina, Sr. Pam Hodgson, Sr. Peggy Jackelen, Sr. Mary Anne Rose, Sr. Celine Goessl and Sr. Dorothy Niemann attended a Feb. 26 banquet in honor of the sisters’ contributions to the Merrill community. (Photo by Phil Ziesemer)